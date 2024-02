O nouă schemă de înșelăciune face ravagii. Avertismentul Poliției Române Avertisment de ultima ora de la Poliția Romana. O noua schema de inșelaciune face ravagii. Ce trebuie sa știe toți romanii? Poliția Romana informeaza cu privire la un nou mod de inșelaciune propagat prin intermediul aplicațiilor mobile de relaționare „Apreciaza postari pentru bani!”. Mai departe, autorii incearca sa atraga utilizatorii intr-o schema de inșelaciune in mediul online. „Activitatea infracționala incepe cu primirea de catre utilizatori a unor mesaje nesolicitate, formulate in limba engleza sau romana, care ii indeamna sa aprecieze anumite postari pe rețelele de socializare, in special… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

