Stiri pe aceeasi tema

- Stimulentele pentru persoanele cu handicap vor fi achitate integral in București, transmite USR PLUS, care il acuza pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, ca le redusese la jumatate, nerespectand astfel o hotarare a Consiliului General. „Consilierii USR PLUS București repara o nedreptate:…

- Moldovenii cu pasapoarte biometrice care vor calatoreasca in Romania, intr-o localitate aflata in scenariu rosu din cauza COVID-19 - inclusiv in Bucuresti - trebuie sa tina cont de o serie de restrictii.

- La congres DA, la cultura BA: Ministerul anunța restricții la 50% din capacitate, pentru evenimente La congres DA, la cultura BA: Ministerul anunța restricții la 50% din capacitate, pentru evenimente Evenimentele organizate in spatii inchise, cinematografe, institutii de spectacole si/sau concerte pot…

- Deputatul gorjean Radu Miruța (USR) transmite luni ca minerii pregatesc ample proteste naționale provocate intarziarea punerii in aplicare de catre Guvern a legii privind pensionarea anticipata. „Intarzierea nejustificata a punerii in aplicare a Legii 197/2021, privind pensionarea anticipata…

- Povestea uitata a jandarmului din Alba care a murit ars de viu, lovit de un cocktail molotov, la Minerida din septembrie 1991 In urma cu 30 de ani, un tanar jandarm din județul Alba, a protejat cu prețul vieții sediul Guvernului. Era in toi a patra mineriada, iar minerii conduși de Miron Cozma erau…

- Ilie Poenaru (44 de ani) a batut palma cu Gaz Metan și va semna astazi, in jurul pranzului, cu medieșenii. Tehnicianul care il inlocuiește pe Mihai Teja a fost ofertat și de Dinamo, dar ardelenii au negociat primii și au obținut semnatura acestuia. „M-am ințeles cu Gaz Metan. Azi la pranz urmeaza sa…

- Meteorolgii au emis, duminica, o avertizare de canicula si disconfort termic ridicat si anunta ca, pana miercuri seara, va fi cod galben in sud-vestul si sudul tarii. Temperaturile diurne ajung la 38 de grade, iar cele nocturne nu vor scadea sub 20.

- Potrivit unui anunt postat pe Bursa de valor Bucuresti societatea IAR SA isi informeaza actionarii ca, incepand cu data de 15.07.2021 data platii , va distribui dividendele aferente anului 2020, precum si dividendele neincasate pentru anii 2017, 2018 si 2019 acolo unde este cazul .Conform prevederilor…