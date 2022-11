O nouă lovitură jenantă pentru Kremlin: Un fost spion GRU a fugit în țara NATO care l-a demascat In 2017, Artem Zincenko a devenit primul agent al serviciilor secrete militare rusești arestat de Estonia. Acesta a facut obiectul unui schimb de agenți un an mai tarziu, fiind predat Moscovei pentru un cetațean estonian aflat in custodia Rusiei. Zincenko a cerut acum azil chiar in țara NATO care l-a demascat și l-a inchis pentru spionaj impotriva sa, scrie Yahoo News , intr-un amplu articol dedicat acestui caz. Dezertarea lui Zincenko nu a fost dezvaluita public de niciuna dintre parți pana acum, in ceea ce este o lovitura lovitura umilitoare nu doar pentru Kremlin, ci și pentru foștii sai șefi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

