Stiri pe aceeasi tema

- ,,Va place cum arata cladirea proaspat reabilitata a Primariei Galbinași?a Primariei Galbinași?” , este intrebarea adresata de primarul Dumitru Dragomir, intr-o postare pe facebook, la care a atașat mai multe fotografii cu sediul administrației publice locale, aflat pe ultima suta de metri cu lucrarile…

- „Un inceput cu zambete și voie buna la standul Consiliul Judetean Buzau, de la Targul de Turism al Romaniei ROMEXPO, este indemnul cu care intampinam toți vizitatorii standului nostru”, este mesajul cu care presedintele Consiliului Judetean, Petre Emanoil Neagu, descrie esenta activitatilor la standul…

- Societatea Transilvania Master Involc IPURL Cluj Napoca, in calitate de administrator judiciar al SC Conimur SRL Targu Mureș, organizeaza licitație publica cu strigare pentru vanzarea unui teren edificat cu o hala avand ca destinație spațiu administrativ și service auto."Terenul este situat in Targu…

- Casa de pe strada Petru Maior din Turda scoasa la vanzare este una din cele mai scumpe proprietați din zona. Vila se vinde cu 432.000 de euro dar prețul este negociabil. Proprietatea se afla pe strada Petru Maior nr.92 din Turda. Aceasta este situata foarte aproape de toate facilitațile, cum ar fi:…

- Duminica dimineața a avut loc un accident un accident de circulație pe strada Frasinet, iar doua persoane au fost ranite. Potrivit Poliției, șoferul unui autoturism condus pe direcția strada Chiristigii catre bulevardul Unirii a pierdut controlul asupra direcției și a parasit partea carosabila. Accidentul…

- Un grav accident, soldat cu ranirea a doi tineri, s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in zona rondului de pe strada Frasinet situat in apropierea supermarket-urilor. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția strada Chiristigii catre bulevardul Unirii…

- Din aceasta saptamana, elevii și profesorii de la Școala “Șerban Cioculescu” Gaești iși desfașoara activitatea intr-o cladire ca noua, complet reabilitata, moderna, dotata cu echipamente și mobilier nou. Cladirea a fost total renovata printr-un proiect cu valoarea de 2,7 milioane de euro. “Am derulat…

- Inspectoratul de Poliție Județean Arad (IPJ Arad) nu s-a mutat in casa noua, deși termenul avansat de reprezentanții firmei Construcții Erbașu – cea care executa... The post IPJ Arad nu s-a mutat, de Anul Nou, in cladirea proaspat reabilitata de pe strada Varful cu Dor. Poate de Florii appeared first…