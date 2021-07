Stiri pe aceeasi tema

- Alte 182 de morminte anonime au fost descoperite in apropierea unui fost pensionat pentru copii autohtoni, St Eugene, la Cranbrook, in Columbia Britanica, in vestul Canadei, a treia descopeire de acest fel in decurs de o luna, a anuntat o comunitate autohtona, relateaza AFP. Aceasta descoprire…

- Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a declarat ca i-a cerut Papei Francisc sa vina in Canada și sa-și ceara scuze pentru rolul pe care Biserica Catolica le-a avut in atrocitațile comise impotriva copiilor indigeni in cadrul sistemului de școli rezidențiale din aceasta țara, dupa ce aproape 1.000…

- Politia din Canada a declarat suspecte doua incendii produse luni aproape în acelasi timp la doua biserici catolice construite pe pamântul indigenilor din Columbia Britanica, potrivit BBC. Departamentul local de pompieri a precizat ca este mult prea devreme pentru a concluziona ca…

- Premierul canadian Justin Trudeau a deplâns vineri refuzul Papei și al Bisericii Catolice de a-și recunoaște „responsabilitatea” și „partea de vinovație” în conducerea școlilor rezidențiale din Canada care sunt vinovate, în opinia Canadei, de decesul a peste…

- Ramașițele a 215 copii au fost gasite recent pe locul unui fost pensionat, in Canada, inființat in urma cu un secol, pentru asimilarea popoarelor autohtone de catre societatea dominanta, informeaza News.ro , care citeaza AFP. Anunțul a fost facut de reprezentanții unei comunitați amerindiene locale.…