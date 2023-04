Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Polianski, reprezentantul permanent adjunct al Rusiei la ONU, a menționat ca Stockholm, Copenhaga și Berlin vor trebui sa prezinte rapoarte in Consiliul de Securitate cu privire la progresul inregistrat in investigațiile lor despre atentatele de la Nord Stream.'Danemarca, Germania și Suedia,…

- Moscova intentioneaza sa ceara despagubiri pentru pagubele provocate de exploziile din toamna anului trecut la gazoductele Nord Stream. Conductele, care leaga Rusia și Germania pe sub Marea Baltica, au fost afectate de explozii in luna septembrie, in ceea ce Moscova a numit un act de terorism internațional.…

- Moscova ar putea cere despagubiri pentru daunele cauzate de exploziile de anul trecut la gazoductele Nord Stream, a transmis luni agenția de presa RIA Novosti, citand un diplomat rus. Conductele, care leaga Rusia și Germania sub Marea Baltica, au fost avariate de explozii inexplicabile in septembrie…

- Rusia nu se așteapta ca rezultatele investigațiilor privind explozia de la Nord Stream sa fie facute publice, a declarat joi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit Reuters, citat de oilprice.com.Rusia a susținut in repetate randuri ca a fost lasata pe dinafara in diverse investigații…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca explozia gazoductelor Nord Stream a fost executata la 'nivel de stat', respingand ca 'total absurda' ideea ca un grup autonom pro-Ucraina ar fi fost responsabil, transmite Reuters. Gazoductele Nord Stream 1 si 2 care legau Rusia de Germania prin Marea…

- Kremlinul respinge miercuri informatii de presa potrivit carora un grup "proucrainean" s-ar afla la originea sabotarii anul trecut a gazoductelor rusesti Nord Stream 1 si 2, denuntand o incercare de "deturnare a atentiei", relateaza AFP. Cotidianul american The New York Times (NYT) a dezvaluit marti,…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a confirmat joi ca nu va fi emis niciun comunicat comun dupa reuniunea ministrilor de Externe ai statelor din cadrul G20, in India, si acuza Occidentul de acest esec, relateaza AFP. ”Declaratia (finala) a fost blocata, iar rezultatul discutiei va fi prezentat…

"Declaratia (finala) a fost blocata, iar rezultatul discutiei va fi prezentat in rezumatul pe care-l va prezenta presedintia indiana" a G20, a anuntat in fata presei Lavrov, potrivit unei traduceri in engleza. Negocieri cu privire la un comunicat comun au esuat din cauza insitentei Rusiei ca in document…