- Ambasadorul Ucrainei la Belgrad, Volodimir Tolkaci, a declarat ca suspendarea participarii Rusiei la acordul de export de cereale prin Marea Neagra ar putea avantaja Serbia, deoarece „cerealele din Serbia, care au prețuri mai mari decat cele din Ucraina, și-ar putea gasi cumparatori", transmite BETA,…

- Cel puțin șase nave civile care se indreptau catre porturile ucrainene au intrat in Marea Neagra pe 30 iulie, in ciuda blocadei rusești, pe baza datelor de urmarire navala.Investigatorul de informații cu sursa deschisa (OSINT) Markus Jonsson a raportat pentru prima data despre trei nave civile –…

- Portul romanesc Constanța, care este principala ruta alternativa pentru produsele agricole ucrainene, are posibilitatea de a primi incarcaturi suplimentare pana la jumatatea lunii august, dupa ce Rusia se va retrage din Inițiativa privind cerealele din Marea Neagra. Acest comunicat a fost raportat de…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat intr-o conferinta de presa Versinin. O revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei, anunta el. In prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens, da asigurari Versinin. Rusia lucreaza la rute…

- Companiile de asigurari analizeaza daca sa inghete acoperirea pe care o ofera oricarei nave dispusa sa navigheze spre Ucraina, dupa ce Rusia a anuntat luni ca isi suspenda participarea la acordul intermediat de ONU ce permite exportul cerealelor ucrainene printr-un coridor sigur din Marea Neagra, au…

- Un fenomen ciuda are loc in Marea Neagra. De vina ar fi chiar razboiul declanșat in urma cu mai bine de un an de zile. Cercetatorii spun ca situația din Ucraina a avut un impact devastator nu doar asupra vieții umane, ci și asupra animalelor marine din Marea Neagra. Intr-un studiu internațional amplu…

- Cotatia graului la bursa de cereale de la Chicago (CBOT) a ajuns la cel mai redus nivel din ultimii peste doi ani, pe fondul asteptarilor unei recolte globale ridicate si al extinderii acordului privind exporturile de cereale ucrainene pe Marea Neagra. Luni dimineata, cotatia graului la bursa de cereale…

- O revenire a productiei de cereale din Romania in acest an ar putea limita spatiul pentru transporturile ucrainene prin portul Constanta de la Marea Neagra, un important nod de tranzit pentru Kiev in special de la invazia rusa, a declarat pentru Reuters operatorul portuar Comvex.Ucraina, unul dintre…