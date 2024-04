Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat vineri ca „masurile dispersate nu sunt suficiente pentru a imbunatati ajutorul umanitar pentru Gaza”, dupa promisiunile israeliene de autorizare „temporara” a livrarii de ajutoare prin noi puncte de trecere.

- Numarul victimelor atacului de la punctul de primire de ajutoare din Gaza a ajuns la 19, informeaza Rador Radio Romania. Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza a comunicat ca numarul persoanelor ucise de fortele israeliene in timp ce asteptau ajutoare la periferia orasului Gaza a ajuns la cel putin…

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, a declarat ca o ruta maritima stabilita pentru livrarea ajutorului umanitar catre Gaza nu poate deveni un substitut pentru furnizarea de mai mult ajutor pe rute terestre, informeaza Rador Radio Romania. Blinken a afirmat ca initiativa condusa de SUA de…

- Livrarea din Cipru a ajutorului umanitar pentru Fașia Gaza continua sa intarzie, luni dupa-amiaza fiind inca neclar cand va putea nava Open Arms sa plece din portul Larnaca, transmite dpa.

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca Statele Unite vor participa impreuna cu tari partenere „in urmatoarele zile” la lansari aeriene de ajutoare umanitare in Fasia Gaza, asediata de armata israeliana. „In zilele urmatoare, ne vom alatura prietenilor nostri efectuand lansari aeriene de…

- Armata iordaniana a declarat luni ca a efectuat o serie de lansari aeriene de ajutoare umanitare, alimente si alte provizii „direct catre populatia palestiniana” din Fasia Gaza asediata, inclusiv de catre un avion al armatei franceze, informeaza AFP.

- Mai multi pacienti de la spitalul Nasser din Fasia Gaza au murit dn cauza lipsei de curent electric in unitate, informeaza Rador Radio Romania. Cinci pacienți de la spitalul Nasser, cea mai mare unitate medicala funcționala din Fasia Gaza, au murit vineri, dupa ce spitalul a ramas fara curent electric,…

- Procurorii elvețieni au confirmat vineri, 19 ianuarie, ca mai multe plangeri penale au fost depuse in Elvetia impotriva presedintelui israelian Isaac Herzog, in timp ce acesta a participat Forumul Economic Mondial de la Davos, in contextul in care Israelul este acuzat ca a comis de crime de razboi in…