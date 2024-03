Stiri pe aceeasi tema

- Hamas a declarat ca delegația sa a parasit, joi, Cairo, in contextul negocierilor privind un acord de incetare a focului in Gaza, pe care mediatorii spera sa il obțina inainte de Ramadan, care incepe saptamana viitoare. Deocamdata nu s-a stabilit vreun ac

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, a afirmat ca oamenii din Fasia Gaza mor de foame si a facut un apel catre Israel sa depuna mai multe eforturi pentru a creste accesul ajutoarelor in teritoriu, informeaza Rador Radio Romania. Kamala Harris a reiterat apelurile presedintelui Biden legate…

- Israelul si Hamas s-au acuzat reciproc pentru un aparent blocaj in discutiile mediate pentru incetarea focului. Oficialii israelieni au declarat ca Hamas nu a furnizat o lista a ostaticilor aflati inca in viata in Fasia Gaza, motiv pentru care nu a fost trimisa nicio delegatie la discutiile de la…

- Israelienii au "acceptat practic" o propunere de incetare a focului de șase saptamani in Gaza, a declarat sambata un inalt oficial al administrației Biden, transmite CNN. De cealalta parte, Hamas nu a fost inca de acord cu o "categorie definita ca ostatici vulnerabili".Cele șase saptamani de incetare…

- Sunt inregistrate tot mai multe semne de progres in negocierile pentru incetarea focului in Fașia Gaza și schimbul de ostatici, a transmis directorul de comunicare al Consiliului Național de Securitate al SUA

- Statele Unite au refuzat marți, din nou, un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite privind razboiul Israel-Hamas, blocand cererea de incetare imediata a focului in scop umanitar, exercitandu-și astfel pentru a treia oara dreptul de veto intr-o astfel de imprejurare, noteaza…

- UPDATE 7:15 - Rusia este hotarata sa duca razboiul cu Occidentul pana la capat și merge dincolo de simpla propaganda, deoarece cuvintele corespund acțiunilor, potrivit La Stampa , citat de Rador Radio Romania.Moscova a dezvoltat o noua doctrina militara, care prevede un razboi permanent impotriva Occidentului…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel.Seful diplomatiei britanice David Cameron si omologul sau german Annalena Baerbock considera ca exista o "necesitate urgenta" pentru o "incetare durabila a focului" in Fasia Gaza, dar se opun…