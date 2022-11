O mașină de lux cu numere de Ucraina a parcat pe nisip, pe o plajă din Mamaia O mașina de lux cu numere de Ucraina a parcat pe nisip pe o plaja din Mamaia. “Nu ne-ajungeau ai noștri, acum ii avem și pe-ai lor”, este reacția constanțenilor care se plimbau astazi pe plaja in stațiunea Mamaia și au dat peste bolidul intrat direct pe nisip, in zona Summerland, potrivit Constanta INFO. Postarea […] The post O mașina de lux cu numere de Ucraina a parcat pe nisip, pe o plaja din Mamaia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

