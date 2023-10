Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier a fost oprit duminica in jurul pranzului pe sensul catre Capitala al DN1, București-Ploiești, dupa ce o mașina a luat foc in apropierea localitații Ciolpani. Centrul Infotrafic anunța ca pe DN 1 București-Ploiești, la kilometrul 34, in apropierea localitații Ciolpani, din județul Ilfov,…

- Traficul este blocat, doua TIR-uri și doua mașini au fost implicate in accidentul produs, la km 17, sensul spre București, in zona localitații Ciorogarla. ”Patru autovehicule, dintre care doua autotrenuri, au fost implicate intr-o coliziune fața-spate pe Autostrada A1 pe sensul Pitești – București,…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, marti dimineata, patru autovehicule, dintre care doua autotrenuri, au fost implicate intr-o coliziune fata – spate pe autostrada A1 pe sensul Pitesti – Bucuresti, la kilometrul 17, in zona localitatii Ciorogarla din judetul Ilfov. Potrivit unui comunicat…

- Un autotren cu remorca s-a rasturnat pe autostrada A1, pe sensul de mers Pitești-București, in localitatea Cateasca.TIR-ul s-a rasturnat pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 96, localitatea Cateasca, judetul Arges, pe sensul de mers Pitesti - Bucuresti, anunta Centrul Infotrafic.La fața…

- Un autoturism a luat foc, vineri dimineața, pe A3 București Ploiești, pe sensul spre Capitala. Traficul rutier este restricționat pe banda de urgența și pe prima banda, circulandu-se doar pe banda nr. 2, scrie Mediafax.„Pe autostrada A3 București-Ploiești, la kilometrul 32, pe sensul catre București,…

- Astazi, pe 17 august 2023, o fetita de 10 ani a fost lovita de o masina la iesirea din municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, pe DN 67, si a suferit rani grave. Potrivit unui comunicat din partea Centrului INFOTRAFIC al Politiei Romane, DN 67 Ramnicu Valcea ndash; Horezu este blocat din cauza unui…