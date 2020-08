Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca pe A2 București-Constanța, la kilometrul 104, sensul catre Capitala, traficul a fost restricționat pe prima banda din cauza unui autoturism care a luat foc. Conform Infotrafic, in localitatea Dragalina, județul Calarași, o…

- O mașina a luat foc, duminica, pe Autostrada Soarelui, in zona localitații Dragalina, județul Calarași, sensul spre Capitala, traficul fiind restricționat, anunța MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, pe A2 București-Constanța, la kilometrul 104…

- Trafic restrictionat pe A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul104 localitatea Dragalina, jud. Calarasi , sensul catre Capitala.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul104 localitatea Dragalina, jud. Calarasi ,sensul catre Capitala,…

- Un autoturism Volkswagena luat foc și a fost nevoie de blocarea traficului pentru ca pompierii sa stinga flacarile, scrie Observatorul Prahovean. "Pe A2 București-Constanța, la kilometrul 167, sensul catre litoral, in apropierea localitații Cernavoda, județul Constanța, un autoturism…

- Se estimeaza ca circulatia sa revina la normal in 30 de minute, potrivit reprezentantilor Centrului InfoTrafic.Centrul Info Trafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este intrerupta pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 44, localitatea…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe A2 București-Constanța, la kilometrul 117, pe sensul catre litoral, in zona localitații Perișoru, județul Calarași, a avut loc in aceasta dimineața o coliziune in care au fost implicate trei autoturisme. Din primele date,…

- Centrul Infotrafic anunța ca marți dupa-amiaza ploua torențial pe Autostrada Soarelui și ca, pe unele sectoare, exista pericol de acvaplanare, anunța MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul rutier se desfașoara in condiții de carosabil…

- Turiștii se intorc, luni seara, de pe litoral, astfel ca se circula in coloana de aproximativ un kilometru pe Autostrada Soarelui, București – Constanța, pe sensul catre Capitala, anunța MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane , la ora 17.00, pe…