Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit la o mașina din parcarea subterana a Iulius Mall.Potrivit ISU Timiș, la izbucnirea incendiului au intrat in funcțiune instalațiile speciale de aparare impotriva incendiilor cu care este dotata cladirea, respectiv instalația de detectare semnalizare, instalația de stingere și instalația…

- Aproximativ 50 de oameni au ieșit din mall-ul din Timișoara, dupa un incendiu izbucnit, vineri, in parcarea subterana. Incendiul a izbucnit la o mașina din parcarea subterana a Iulius Mall, scrie mediafax.ro. Citește și: Dezvaluire: Adrian Streinu-Cercel și Alexandru Rafila, abonați…

- Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca la trecerea de pietoni din zona Spitalului Județean, doua persoane ar fi fost acroșate de un autoturism. Conducatorul auto se afla la fața locului. Polițiștii efectueaza cercetari. IPJ Vrancea UPDATE! O tanara din Naruja…

- Doua persoane au ajuns, sambata, la spital, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier care s-a produs pe DN 17D, la ieșire din localitatea Ilva Mica spre orașul Sangeorz Bai. Mașina in care se aflau cele doua persoane a ajuns in raul Someș. Garda de intervenție Sangeorz Bai a intervenit in…

- Prefectura Timiș anunța ca, in cursul zilei de joi, au fost carantinate, in județ, 353 persoane și au intrat in izolare alte 265 persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este de 250. Localitațile unde au aparut cazuri noi sunt urmatoarele: Timișoara –148, Lugoj -12,…

- In cursul zilei de vineri au fost carantinate, in județul Timiș, 507 persoane și au intrat in izolare alte 665 de persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este 361, distribuția pe localitați fiind urmatoarea: Timișoara –172, Lugoj – 18, Buziaș – 9, Deta -2, Faget-2,…

- In cursul zilei de vineri au fost carantinate, in județul Timiș, 507 persoane și au intrat in izolare alte 665 de persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este 361, distribuția pe localitați fiind urmatoarea: Timișoara –172, Lugoj – 18, Buziaș – 9, Deta -2, Faget-2,…