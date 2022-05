Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 54 de ani din judetul Bihor a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce si-a batut sotul, lovindu-l cu un obiect dur in cap, iar barbatul a murit in urma ranilor suferite. Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor a transmis, printr-un comunicat de presa, ca a inceput, marti, urmarirea…

- Un barbat in varsta de 58 ani din localitatea Varciorog, județul Bihor, a fost gasit mort, luni, cu multiple lovituri la nivelul capului. Principala suspecta, soția sa, o femeie in varsta de 54 de ani, a fost reținuta, informeaza Bihoreanul.Se pare ca tragedia s-a produs dupa ce doi soți, care ar fi…

- Totul s-a intamplat dupa ce concubina atacatorului a refuzat sa se mai impace cu el dupa o cearta. Apoi barbatul, aflat sub influența alcoolului, s-a dus in casa peste mama femeii, in varsta de 64 de ani, și a injunghiat-o cu un cuțit de mai multe ori.In casa se afla și un alt barbat, care din fercire…

- O femeie, de 29 de ani, din Moldovenești, județul Cluj, este acuzata ca și-a ucis soțul, cu 30 de ani mai in varsta. Femeia a fost reținuta, iar procurorii cer arestarea ei. Intre cei doi soți din Moldovenești a inceput un scandal, marți noaptea, iar femeia l-a asfixiat, scrie Mediafax. Potrivit procurorilor…

- Crima in Moldovenești, județul Cluj. O tanara de 29 de ani și-a omorat barbatul in varsta de 66 de ani. S-a intamplat in localitatea clujeana Moldovenești, in cursul zilei de marți. Intre cei doi a izbucnit un conflict spontan și inca nu este clar cum a sfarșit barbatul. Femeia a fost reținuta pentru…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Argeș, impreuna cu procurorul de caz, au continuat cercetarile in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovituri cauzatoare de moarte, și au reținut un barbat de 37 de ani, din Dobrești. Din cercetari s-a stabilit…

- O femeie de 58 de ani a ajuns in stare critica la spitalul din Lugoj dupa ce a fost batuta cu bestialitate de catre sot. Evenimentul s-a petrecut in localitatea Ghizela unde anchetatorii au descins la cateva minute dupa incident si l-au retinut pe sotul agresor. Primele informatii indica faptul ca barbatul…

- Dupa ce a inceput razboiul dintre Ucraina și Rusia foarte multe persoane s-au stins din viața și au avut parte de un sfarșit foarte tragic. Soldații ruși l-au omorat pe soțul viceprimarului ucrainean, care a decedat in timpul unor bombardamente.