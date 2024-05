Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit declarațiilor facute de prietenii tanarului care a murit dupa ce a fost spulberat de o mașina pe o șosea din Suceava, victima și șoferul se cunosteau. Barbatul care a murit ar fi participat la o petrecere care s-ar fi ținut in locuința celui care l-a accidentat mortal.

- Apar detalii șocante in cazul accidentului mortal produs in dimineața zilei de 1 Mai, pe un drum județean din Suceava. Anchetatorii iau in calcul mai multe variante, printre care și o posibila razbunare a faptașului, dupa un conflict anterior cu victima. Deși la audieri șoferul care se afla la volan…

- O tanara insarcinata a fost ucisa cu bestialitate de catre un polițist, dupa ce a fost luata la ocazie, in Republica Moldova. Fata a fost supusa unor acte de tortura cumplite in locuința agresorului, potrivit informațiilor furnizate de autoritați. Ce au gasit oamenii legii pe corpul ei. Noi detalii…

- Noi detalii șocante ies la iveala in cazul tragic al tinerei insarcinate, care a cazut victima in mainile patronului magazinului din București. O investigație intensa a dezvaluit detalii importante despre identitatea tatalui bebelușului nenascut, aducand in lumina aspecte tulburatoare.

- Detalii incredibile au iesigt la iveala in cazul crimei din Drobeta Turnu Severin, dupa ce Mara, o adolescenta in varsta de 18 ani, a fost injunghiata de iubitul ei, pe nume Robert. S-a aflat ca elevul olimpic de 16 ani care si-a injunghiat colega ar fi premeditat totul și le-ar fi povestit colegilor…

- Halucinant este faptul ca in bazin se aflau alți zeci de copii, dar și mai mulți instructori. Nimeni nu și-a dat seama ce se intampla. Fata i-a povestit mamei dupa ce s-a terminat antrenamentul tot ce i s-a intamplat. Camerele de supraveghere au surprins, de altfel, fapta revoltatoare, iar imaginile…

- Patinatoarea rusa Kamila Valieva (17 ani) a fost suspendata 4 ani dupa ce a fost depistata pozitiv cu o substanța interzisa in decembrie 2021, inainte de Jocurile Olimpice de iarna din februarie 2022. In timpul audierilor, un detaliu uluitor a ieșit la iveala: in 2020 și 2021, sportiva a luat „aproximativ…