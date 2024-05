Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva pregatita de Vasilica Agop a reprezentat cu succes Romania la Europenele de junioare de la Rimini Gimnastica bacauana ridica din nou capul. Și o face la cel mai inalt nivel, reprezentand cu succes Romania la Campionatele Europene de senioare și junioare de la Rimini, in Italia. La intrecerile…

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei s-a clasat pe locul al patrulea la Campionatele Europene pentru senioare de la Rimini. Romania (Sabrina Maneca Voinea, Ana Maria Barbosu, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarta) a acumulat 156,397, ceva mai putin decat in calificari (158,798), pe care le-a incheiat tot…

- Romania inca exista pe „harta“ gimnasticii! Sabrina Maneca Voinea a cucerit medalia de argint in finala de la sol, sambata, la Campionatele Europene feminine de Gimnastica artistica de la Rimini, Italia. Sportiva noastra a avut cea mai mare nota in calificari (13,700), iar in finala de la sol a reușit…

- Medalii, finale si evolutii bune! Dar si multa speranta! Sabrina Maneca Voinea (16 ani) a cucerit medalia de argint in finala de la sol, sambata, la Campionatele Europene feminine de Gimnastica artistica de la Rimini, Italia. Sportiva noastra a avut cea mai mare nota in calificari (13,700), iar in finala…

- Cu trei luni inaintea inceperii Jocurilor Olimpice de la Paris, Romania iși pune toate speranțele in canotaj, disciplina care in acest weekend a cucerit nu mai puțin de opt medalii la Campionatele Europene de la Szeged, clasandu-se pe locul doi la general in competiția desfașurata in Ungaria. In acest…

- Romania a cucerit in premiera o medalie de aur in proba masculina de dublu vasle la Campionatele Europene de canotaj, duminica, la Szeged (Ungaria), prin Andrei-Sebastian Cornea si Marian Enache, potrivit World Rowing.

- Romania a cucerit medalia de aur in proba feminina de dublu vasle, categorie usoara, prin Gianina van Groningen si Ionela Cozmiuc, sambata, la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged (Ungaria).

- Sportiva romana Alexandra Alexe s-a clasat pe locul 6 la stilul aruncat, luni seara, in cadrul categoriei 87 kg, la Campionatele Europene de haltere de la Sofia, potrivit Agerpres. Alexe a incheiat cu 121 kg, dupa ce a ratat ultima incercare, la 125 kg.La stilul smuls, romanca a ocupat locul…