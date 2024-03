Stiri pe aceeasi tema

- Detalii incredibile au iesigt la iveala in cazul crimei din Drobeta Turnu Severin, dupa ce Mara, o adolescenta in varsta de 18 ani, a fost injunghiata de iubitul ei, pe nume Robert. S-a aflat ca elevul olimpic de 16 ani care si-a injunghiat colega ar fi premeditat totul și le-ar fi povestit colegilor…

- Un caz socant a avut loc la Drobeta Turnu Severin, acolo unde un adolescent de 16 ani a injunghiat o fata pe strada in plina zi, iar apoi a incercat sa si puna capat zilelor. Dupa atac minora a reusit sa fuga, iar agresorul a incercat sa se sinucida. Din primele informatii, cei doi sunt elevi ai unuia…

- Scene șocante au avut loc in Drobeta Turnu Severin. Mara, o adolescenta in varsta de 18 ani a fost injunghiata la fostul iubit, Robert. Cei doi sunt elevi la un liceu de prestigiu din localitate, dar furia tanarului parasit nu a mai ținut cont de nimic.

- Cu ultimele puteri, fata e reușit sa fuga, in timp ce agresorul a incercat sa se sinucida. Cei doi sunt elevi ai unuia dintre cele mai bune licee din județ și, din primele informații, se pare ca aveau o relație. Martorii care au asistat la scenele sangeroase au chemat imediat autoritațile. Polițiștii…

- Raportul preliminar al INML in cazul crimei de la Hotel Belmont din Padina dezvaluie informații șocante despre incidentul de zilele trecute.Potrivit unor surse judiciare, cei trei suspecți, fiii vrajitoarei Sidonia, ar fi lovit victima cu maceta de 6 ori in zona capului și de doua in spate. Reținuți…

- In urma cu o zi, un barbat din Oradea a fost ucis de propriul sau fiul. Afaceristul a fost injunghiat de tanarul de 25 de ani, care se pare ca și-a continuat actele de violența și dupa gestul extrem. Iata ce a facut, la puțin timp dupa crima.

- Adolescenta de numai 14 ani, autoarea unui atac armat in orasul rusesc Briansk, a intrat intr-o școala si a impuscat mai multi colegi. Unul dintre ei a fost ucis, un baiat, iar alti cinci au fost raniti si transportati la spital, scrie observatornews.ro .