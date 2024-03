Stiri pe aceeasi tema

- O lovitura aeriana israeliana a vizat luni o localitate de langa Baalbeck, un bastion al Hezbollah in estul Libanului, pentru a doua oara de la inceputul ciocnirilor transfrontaliere cauzate de razboiul din Fasia Gaza, potrivit unor surse de securitate, noteaza AFP, potrivit Agerpres. "Un avion israelian…

- Ministrul Apararii Yoav Gallant a declarat duminica seara ca un posibil armistitiu in luptele cu Hamas din Fasia Gaza nu va submina obiectivul Israelului de a respinge Hezbollah-ul libanez la granita sa de nord, transmite AFP. De la inceputul razboiului, pe 7 octombrie, schimburile de focuri au avut…

- Oamenii s-au adunat joi dimineața (15 februarie) in orașul Nabatieh din sudul Libanului, in apropierea ambulanțelor, verificand daunele și resturile dintr-o cladire lovita de ceea ce surse de securitate au spus ca a fost o lovitura israeliana, potrivit Reuters. Lovitura asupra cladirii, de miercuri…

- Armata israeliana a sustinut sambata ca a atacat peste 50 de tinte legate de Hezbollah in Siria de la inceputul razboiului in octombrie impotriva miscarii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza, relateaza AFP si Reuters.

- Armata israeliana anunța ca va deschide un alt front: Va intra in actiune foarte curandArmata israeliana "va intra in actiune foarte curand" in nordul tarii, la granita cu Libanul, unde au loc zilnic schimburi de focuri cu Hezbollah, a declarat luni ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant,…

- Gruparea libaneza Hezbollah a negat informatiile transmise de Israel conform carora armata israeliana a ucis un comandant de rang inalt al brigazii aeriene a gruparii, intr-un atac in sudul Libanului, informeaza Rador Radio Romania.Hezbollah a subliniat in comunicatul de marti ca respectivul "comandant…

- Arouri, comandantul exilat al forțelor Hamas din Cisiordania ocupata și lider veteran al Hamas, care a petrecut 17 ani in inchisorile israeliene, era adjunctul liderului gruparii islamiste, Ismail Haniyeh.In atacul atribuit Israelului au fost ucise, in total, 6 persoane.Este prima data de la inceputul…

- Armata israeliana a anunțat ca a efectuat lovituri impotriva țintelor Hezbollah din sudul Libanului, ca raspuns la tirurile de rachete asupra nordului Israelului, lansate miercuri seara. Tot ieri, 20 decembrie, liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a vizitat Egiptul pentru discuții cu oficialii egipteni despre…