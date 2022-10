Stiri pe aceeasi tema

- Svetlana Babaieva a condus biroul grupului Rossiya Segodnia din Simferopol, capitala administrativa a peninsulei ucrainene Crimeea, anexata de Rusia in 2014, relateaza G4Media.ro, care citeaza site-ul boursorama.com.Agenția de știri RIA Novosti, care face parte din același grup ca și Vocea Rusiei (fostul…

- Deci, avem asa: un stat mai mare decat China, intins pe doua continente, care nu-si mai incape in piele si invadeaza fara niciun motiv un stat vecin (incalcand toate normele internationale si Carta ONU), unde bombardeaza cartiere rezidentiale, spitale, scoli si gradinite, pune la pamant orase-ntregi…

- Turcia nu recunoaște decizia Republicilor Populare Donețk și Lugansk (DR, LNR), regiunilor Zaporojie și Herson de a adera la Rusia. Acest lucru se menționeaza intr-o declarație pe site-ul Ministerului turc de Externe. "In conformitate cu poziția pe care am luat-o in 2014, respingem decizia Rusiei de…

- Beijingul a anunțat miercuri, dupa discursul liderului de la Kremlin, ca ar vrea ca toate taberele implicate in razboiul din Ucraina sa negocieze pentru a incheia conflictul, scrie Reuters. Ministerul de Externe al Chinei a indemnat toate parțile sa se angajeze intr-un dialog și consultari și sa gaseasca…

- Garzile de frontiera din Kargazstan și Tadjikistan au inceput miercuri sa traga una contra celeilalte, dupa o disputa legata de granița dintre cele doua națiuni din Asia Centrala, au declarat oficiali de ambele parți, citați de Reuters. UPDATE 11:37 Forțele de frontiera din Kargazstan au raportat o…

- Orice posibila confiscare a activelor rusesti de catre Statele Unite va distruge complet relatiile bilaterale ale Moscovei cu Washingtonul, a declarat, sambata, seful Departamentului Nord-American al Ministerului rus de Externe, relateaza agentia de presa rusa TASS, citata de Reuters. ”Avertizam americanii…

- SUA se implica tot mai mult in conflictul din Ucraina. O astfel de declarație a facut Directorul Departamentului America de Nord al Ministerului rus de Externe, Alexandr Darciev, citat de TASS. Dupa cum a menționat reprezentantul departamentului, drept confirmare a cuvintelor sale servesc declarațiile…

- Statele Unite sint deja implicate in luptele din Ucraina. Acest lucru a fost anunțat marți, 2 august, de reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, transmite TASS. „Furnizarea de arme este insoțita nu doar de instrucțiuni privind utilizarea lor, ci in acest caz, aceștia…