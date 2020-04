Pescarii din Golful Thailandei au filmat o intalnire rara cu delfini roz care, potrivit oamenilor de stiinta, devin mai indrazneti in absenta turistilor pe perioada pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters. Inregistrarea infatiseaza trei delfini roz inotand in apropierea unei ambarcatiuni pescaresti in apele linistite ale Koh Pha Ngan, o insula din sud-estul Thailandei. "Am fost atat de impresionat intrucat nu-mi imaginasem niciodata ca voi avea sansa sa vad delfini roz", a spus Chaiyot Saedan, pescarul care a trimis inregistrarea catre Reuters. Delfinii roz din Thailanda sunt o subspecie a delfinului…