Stiri pe aceeasi tema

- Un ton rosu urias a fost vandut marti cu 20,8 milioane de yeni (202.000 de dolari) la Tokyo, la prima licitatie din 2021 pe piata de peste din capitala Japoniei, relateaza dpa.Suma obtinuta a fost mult mai mica decat cel mai mare pret oferit anul trecut - 193 de milioane de yeni - iar prima licitatie…

- Premierul nipon Yoshihide Suga a anuntat astazi, in cadrul unei conferinte de presa, ca executivul sau preconizeaza sa impuna o noua stare de urgenta in regiunea capitalei Tokyo in fata recrudescentei contaminarilor cu noul tip de coronavirus. Acesta a descris drept „foarte severa” situatia sanitara…

- Chiar și Japonia are limitele sale atunci cand vine vorba despre lupta cu coronavirusul, așa cum arata creșterea numarului de cazuri de infectare din ultimele saptamani, dar dupa ce tragem linie, putem vedea ca statul asiatic are un numar extrem de redus de decese, comparativ cu toate celelalte țari…

- Un important sanctuar din Tokyo a anuntat luni ca isi va inchide portile pentru public in seara de Anul Nou pentru prima data de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, intr-o perioada in care siturile religioase din Japonia incearca sa se adapteze pentru a face fata unei recrudescente a cazurilor…

- Ninsorile din centrul Japoniei si de-a lungul coastei de nord au izolat mai multe localitați și au intrerupt curentul electric la aproximativ 10.000 de gospodarii.Situația rara a determinat Guvernul de la Tokyo sa convoace, astazi, o reuniune de urgenta pentru a gasi soluții și pentru a-i ajuta pe cei…

- Casa Imperiala a Japoniei a anuntat vineri ca a decis sa anuleze traditionalul salut public de Anul Nou al Imparatului Naruhito, eveniment prevazut pentru 2 ianuarie, de la Palatul Imperial din Tokyo, din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza agentiile internationale de presa. "Am decis…

- Japonia l-a proclamat in mod oficial pe printul mostenitor Fumihito - care foloseste dupa casatoria sa din 1990 titlul de printul Akishino - drept ocupantul primului loc in ordinea de succesiune la Tronul Crizantemei, duminica, la un an si jumatate dupa ce fratele lui mai mare, Naruhito, a devenit…

- Autoritatile de la Tokyo au decis ca apa contaminata de la centrala nucleara de la Fukushima, peste 1,2 milioane de tone stranse dupa dezastrul din 2011, sa fie deversata in Oceanul Pacific, scrie presa japoneza citata de The Guardian. Pescarii locali se opun deciziei, precizand ca aceasta decizie le-ar…