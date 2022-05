Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din județul Cluj care și-a injunghiat copiii de 6 și 8 ani in urma cu un an a fost condamnata la 9 ani de inchisoare cu executare, insa sentința nu este definitiva și poate fi atacata cu apel.

- Elena Udrea se intoarce la inchisoare! Sau cel putin asa ar trebui Judecatorii de la Instanța Suprema i-au respins contestatia in anulare formulata la decizia de condamnare in dosarul Gala Bute, care prevedea 6 ani de inchisoare pentru fostul ministru al Turismului. ICCJ a respins contestația in anulare,…

- Nicoleta Postolici, in varsta de 32 de ani, și-a aflat sentința, dupa ce și-a platit amantul sa-l ucida pe soțul italian. Cat de bine a planuit femeia crima, dar și la cați ani de inchisoare au fost condamnați cei doi indragostiți, dupa ce au comis oribila fapta. Decizia prounțata de Curtea de Apel…

- Caz șocant in Belgia! Protagonista este chiar o romanca, de profesie maseuza, care l-a lasat pe clientul sau in varsta de 75 de ani fara portofel, dar și fara computer. Mai mult decat atat, femeia l-a și incuiat in casa pe barbat. Iata cum s-a intamplat totul și ce decizie au luat oamenii legii!

- O șoferița de 30 de ani, care a accidentat mortal un copil de 7 ani la Craciunelu de Jos, a fost condamnata de Judecatoria Blaj la inchisoare cu suspendare si daune de circa 200.000 de euro. Tragedia a avut loc in seara zilei de 11 iulie 2018. Soferita (M.D.M) nu s-a asigurat la schimbarea directiei…

- Un barbat de 37 de ani risca 29 ani de inchisoare in Spania, dupa ce a agresat mai multe femei. Potrivit anchetatorilor, acesta iși seda victimele, filma agresiunea, iar apoi le trimitea videoclipurile editate cu muzica și text.Romanul este acuzat de procurori de cinci violuri, comise intre 2012 și…