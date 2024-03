Stiri pe aceeasi tema

- Verdict pentru o romanca din Spania care și-a vandut fetița de 12 ani ca sa scape de o datorie. Femeia a fost condamnata la 17 ani și jumatate de inchisoare, judecatorii motivand ca ea este principalul vinovat pentru ca a coordonat intreaga tranzacție. Soțul ei și ceilalți complici au primit cu 5 ani…

- Tribunalul Prahova a finalizat dosarul in care doi soti din Calarasi si mama unuia dintre acestia au fost trimisi in judecata pentru ca, in anul 2021, parintii si-au oparit cu intentie una dintre fiice, in varsta de doi ani si zece luni, pe care au lasat-o sa agonizeze pana la moarte, pe motiv ca fetita…

- Parintii care si-au omorat fetita in varsta de doi ani si 10 luni prin oparire intentionata au fost condamnati, miercuri, de Tribunalul Prahova, la pedepse de 20, respectiv 22 de ani de inchisoare, scrie Agerpres.

- O crima infioratoare a avut loc, in luna iulie 2020, in Torrejon de Ardoz, un oraș de langa Madrid, in Spania. Un roman de 37 de ani, și-ar fi omorat iubita, tot romanca, in bataie, apoi ar fi incercat sa-și ascunda fapta. Acesta le-a spus polițiștilor ca tanara de 31 de ani s-a inecat cu un os de pește.

- O femeie din Neamț a fost condamnata la un an și cinci luni de inchisoare cu suspendare pentru uz de fals și conducere fara permis fiind prinsa conducand in Romania cu un permis italian falsificat. Ea susține ca l-a primit cadou de la o familie de italieni cu influența.

- Alexandru Rares, un roman de 33 de ani, a fost condamnat la 9 luni de inchisoare pentru frauda si inselaciune, dupa ce s-a prefacut ca este fiul unui om de afaceri si a primit mai multe servicii luxoase pe gratis.Barbatul se prefacuse a fi broker financiar și fiul unui om de afaceri bogat din domeniul…