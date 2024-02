Stiri pe aceeasi tema

- A pus la cale un plan diabolic și a incercat chiar sa il aplice, insa soarta i-a servit o lecție dura. O romanca a fost condamnata la inchisoare in Elveția dupa ce a vrut sa-și omoare soțul. Ce s-a intamplat la scurt timp dupa tentativa eșuata. Un plan diabolic O dorința infioratoare, un plan pus […]…

- Femeie din Alba, condamnata la inchisoare, pentru talharie in Italia. Cat va sta dupa gratii la Penitenciarul Aiud O femeie din Alba a ajuns la inchisoare pe baza unui mandat de executare a pedepsei, emis de Curtea de Apel Alba Iulia, pentru infracțiunea de talharie calificata. Fapta s-ar fi petrecut…

- Fosta coordonatoare a Centrului Regional Oradea din cadrul Agenției Naționale Impotriva Traficului de Persoane (ANITP) a fost condamnata pentru purtare abuziva. Este vorba, mai exact, de Dorina Marcuț, care a fost condamnata, joi, de Judecatoria Oradea la un an și cinci luni de inchisoare cu suspendare…

- O femeie de 53 de ani, din Italia, a fost condamnata la 1 an și 4 luni de inchisoare, pentru rele tratamente aplicate minorului, pentru ca și-a obligat fiica de 16 ani sa țina o dieta stricta, ca sa nu depașeașca niciodata 47 de kilograme, spunandu-i in permanența ca este „urata și grasa”.

- Alina Gorghiu a explicat ca pentru fiecare fugit adus in tara, statul achiziționeaza 3 bilete de avion, la care se adauga cheltuielile cu diurna si cazarea ofiterilor de politie. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anunțat sambata ca in ultima saptamana au fost adusi in tara 17 fugari. Aceasta a subliniat…

- O romanca din Italia a fost condamnata la trei ani și șase luni de inchisoare. Femeia in varsta de 41 de ani și-a batut copiii. Aceasta și-a agresat cele doua fiice minore in repetate randuri. Fata cea mare și-a denunțat mama la poliție. Iata cum s-a intamplat totul!

- O badanta romanca a fost arestata in Italia, dupa ce a abandonat-o pe batrana de care trebuia sa aiba grija la un azil din Romania, apoi s-a mutat cu familia in casa ei și i-a golit toate conturile.

- O romanca a fost arestata in Italia, dupa ce a furat 14.000 de euro din geanta unui turist, in metroul din Milano. Profitand de aglomerație și de neatenția barbatului care ieșea din metrou la Gara Centrala din Milano, romanca i-a furat banii din geanta și s-a facut nevazuta. Tanara a fugit cu nu mai…