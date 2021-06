Stiri pe aceeasi tema

- O invazie devastatoare de soareci a fortat marti autoritatile australiene sa inceapa mutarea a sute de detinuti dintr-o inchisoare din statul New South Wales pentru a repara daunele provocate de micile rozatoare, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Soarecii au atacat in special tavanele si au ros…

- Soarecii au atacat in special tavanele si au ros cablurile de la centrul de corectie situat in zona rurala a din Wellingtonului."Sanatatea, siguranta si bunastarea personalului si a detinutilor sunt prioritatea noastra principala, deci este important sa actionam cat mai repede posibil pentru a efectua…

- Locuitorii din estul Australiei s-au trezit joi in conditii de iarna, cu cantitati mari de zapada care au cazut peste statul New South Wales, in timp ce viituri au provocat cel putin un deces in statul Victoria, relateaza Reuters. Un val de aer rece din Antarctica a condus la scaderea…

- Tanarul a suferit rani severe la cap și gat atunci cand balena a aterizat pe barca in largul coastei de sud a New South Wales (NSW). Marine Rescue NSW a primit un apel duminica in urma incidentului de pe coasta Narooma, la aproximativ 200 de mile sud de Sydney. Potrivit unei postari pe Facebook a […]

- Invazia șoarecilor canibali care ataca parți din Australia se transforma intr-o poveste de groaza. Rozatoarele au inceput sa invadeze zone intinse. Și urmeaza Sydney, spun autoritatile. Milioane de șoareci au invadat școli, case și spitale in statele din estul New South Wales și Queensland, facand ravagii…

- In Penitenciarul nr. 1 din Hlinaia, Grigoriopol, exista de mai multe saptamini un focar de infecție cu COVID-19, in aceasta perioada, potrivit așa-ziselor autoritați, 126 de persoane au fost depistate pozitiv dintre care doar 21 de persoane s-au recuperat. Numarul real ar fi de peste 150 de persoane…

- Deținuții din inchisorile din Romania, printre care Liviu Dragnea și Radu Mazare, vor avea un meniu adaptat la sarbatorile pascale, meniu ce include oua roșii, cozonac și carne de miel. Meniul de Paște al lui Liviu Dragnea Așadar, politicieni renumiți precum Liviu Dragnea, fostul lider al partidului…

- Australia se confrunta, dupa cel mai grav sezon de incendii de vegetatie, pandemie si inundatii, cu o invazie „monumentala” de soareci, relateaza NBC. Milioane de rozatoare au invadat parti din estul Australiei, iar locuitorii sunt exasperati. Epicentrul acesteia este zona rurala din statul New South…