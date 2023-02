O grindă a căzut de la etajul 6 al clădirii Spitalului Clinic Județean de Urgență Brăila Urmare a incidentului, oamenii au chemat ISU Braila, care a intervenit pentru a indeparta grinda care a cazut. In plus, reprezentanții ISU au verificat daca mai sunt și alte grinzi ornamentale din beton care ar putea sa se desprinda și sa cada. Sesizarea a fost facuta in jurul orei 13.35, iar echipajul ISU a terminat intervenția la ora 15.20.Pompierii au detașat o serie de alte grinzi, ca masura de precauțiePompierii s-au dus sa verifice sa nu mai fie și alte astfel de ornamente in pericol sa cada, le-au gasit și le-au detașat. S-a acționat cu autoscara, fiindca altfel nu se putea ajunge la etajul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Marina Yankina, 58 de ani, un oficial al Ministerului rus al Apararii, a fost gasita moarta dupa ce a cazut de la etaj, potrivit New york post. Un inalt oficial rus al apararii in razboiul impotriva Ucrainei a fost gasit mort miercuri dupa ce a cazut de la o fereastra de la etajul 16 al […] The post…

- O fabrica de batoane Mars, amendata dupa ce doi muncitori au cazut in cuva cu ciocolata. Peste 20 de salvatori le-au sarit in ajutor O fabrica Mars Wrigley din Pennsylvania a fost amendata de autoritatile americane de reglementare in domeniul sigurantei la locul de munca, dupa ce doi angajati au cazut…

- Doi barbati din Braila, cercetati pentru sustragere de cabluri de telecomunicatii, furt care a dus, saptamana trecuta, la distrugerea retelei de telefonie fixa de la Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila, au fost arestati la domiciliu, informeaza IPJ Braila, potrivit Agerpres. Cei doi barbati…

- Doi barbati din Braila, cercetati pentru sustragere de cabluri de telecomunicatii au fost arestati la domiciliu, informeaza IPJ Braila. Furtul de saptamana trecuta a dus la distrugerea retelei de telefonie fixa de la Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila.Cei doi barbati in varsta de…

- Un tanar de 28 de ani a murit, cu puțin timp inainte de miezul nopții de miercuri spre joi, dupa ce a cazut de la etajul 10 al unui bloc din Timișoara. Se pare ca barbatul consumase alcool cu prietenii, a vrut sa deschida geamul de la bucatarie, s-a dezec

- Un episod cu urmari tragice a avut loc in cursul nopții trecute, in orașul de pe Bega. Un tanar a pierit dupa ce a cazut in gol, de la mare inalțime. Nenorocirea s-a intamplat pe fondul unei petreceri la care victima participase, impreuna cu cațiva apropiați de-ai sai. Din primele date, tanarul a cazut…

- O copila de 11 ani a ajuns la spital dupa ce a cazut de la etajul doi al unui bloc de locuit din Balți. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA ,de catre Molceanov Eugenia, ofițer de presa din cadrul Inspectoratului de Poliție Balți.

- Caz șocant Balți. O fetița de 11 ani a cazut de la etajul doi al unui bloc de locuințe. Potrivit polițiștilor din Balți, incidentul s-a produs luni, 19 decembrie.Copila a fost transportata la spitalul Clinic municipiul Balți. Acum ea afla sub supravegherea medicilor.