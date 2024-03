Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel in varsta de 3 ani a cazut in aceasta dimineața de la etajul 5 al unui bloc din Sibiu. Copilul a fost preluat de un echipaj SMURD in stare critica. Potrivit ISU Sibiu, un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgența pe strada Barsei din municipiul Sibiu pentru a acorda ingrijiri medicale…

- Un baiețel in varsta de 3 ani a cazut in aceasta dimineața de la etajul 5 al unui bloc din Sibiu. Copilul a fost preluat de un echipaj SMURD in stare critica. Potrivit ISU Sibiu, un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgența pe strada Barsei din municipiul Sibiu pentru a acorda ingrijiri medicale…

- O persoana a cazut intr-un siloz de cereale la Șeitin. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de stingere cu accesorii de salvare,... The post Elicopterul SMURD solicitat la Șeitin, dupa ce un barbat a cazut intr-un siloz de cereale appeared first on Special Arad · ultimele…

- „In aceasta dimineata, la ora 08.22, prin apel 112, I.P.J. Sibiu a fost sesizat cu privire la faptul ca un copil in varsta de aproximativ 3 ani este inconstient, pe un trotuar de pe strada Barsei din municipiul Sibiu. La fata locului au intervenit politisti si echipaje medicale, iar in urma verificarilor…

- Un barbat in varsta de 75 de ani, care a condus un autoturism pe strada Torac din zona Kuncz, a patruns pe contrasens in dreptul intersecției cu strada Campului. Pensionarul acroșat un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 42 de ani.

- Tragedie in Sibiu! In timp ce conducea un autoturism pe strada Nicolae Teclu, strada cu sens unic, in apropierea intersecției cu strada Sapunarilor, un barbat a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat in coliziune cu un stalp.In urma impactului, a rezultat vatamarea corporala a conducatorului…

- Un barbat imbracat in costum de Moș Craciun a murit, dupa ce s-a dezechilibrat și a cazut de la etajul 24, in fața a zeci de persoane, intre care se aflau și soția și copiii lui, scrie digi24.ro .

- Accident grav z duminica, la Timișoara. Un barbat in varsta de 39 de ani a condus un autoturism pe strada Cloșca iar la intersecția cu strada Munteniei ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o tanara in varsta de 19 ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv un barbat in varsta…