- Gerul de care noi fugim in aceasta perioada nu ii intimideaza pe urșii polari. Pentru ei este chiar un rasfaț, mai ales daca se pot balaci in apele sloi. O dovedesc doi blanoși, gemeni, care pun in scena un spectacol amuzant pentru vizitatori, la o gradina zoologica din Ohio, transmite Noi.md cu referire…

- Duni, o gorila vestica de campie, specie amenințata cu dispariția, in varsta de 10 ani de la gradina zoologica din Praga, a adus pe lume primul ei pui. Puiul se simte bine și va putea fi vizitat in curand, a anuntat gradina zoologica miercuri, potrivit DPA, preluata de Agerpres.

- La gradina zoologica din orașul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, zeci de locuitori ai enclavei palestiniene, saraci, campeaza intre cuștile in care maimuțele, papagalii și leii infometați cer hrana dupa 12 saptamani de la inceperea ofensivei israeliene, relateaza luni, 1 ianuarie, Reuters.Aproape toți…

- Maimute, lemuri si suricate, printre animalele evacuate dintr-o gradina zoologica afectata de inundatiiPeste 200 de maimute, cativa lemuri, caini de preerie si suricate s-au aflat printre primele animale evacuate dintr-o gradina zoologica din nordul Germaniei ca urmare a inundatiilor, informeaza…

- O gradina zoologica japoneza a deschis o ancheta interna dupa ce trei sferturi dintre veveritele sale au fost ucise din cate se pare in mod accidental cu un insecticid folosit pentru eliminarea parazitilor, au declarat reprezentantii sai.

- Moment șocant: un urs de la o gradina zoologica a smuls telefonul mobil din mana unui vizitatorUn urs de la o gradina zoologica din orasul bulgaresc Stara Zagora a smuls telefonul mobil din mana unui barbat care a incercat sa-i faca o poza de aproape. Intamplarea a fost povestita de o femeie care…

- Singurii doi urși panda giganți au inceput o calatorie inapoi in China luni (4 decembrie) din Marea Britanie, punand capat unei șederi de 12 ani la gradina zoologica din Edinburgh, potrivit Reuters. Lazile de metal cu urșii panda Yang Guang și Tian Tian au fost incarcate intr-un camion, la gradina zoologica…