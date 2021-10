Stiri pe aceeasi tema

- Addison Lee Ltd., cea mai mare firma de taxi din Londra, ofera salarii lunare de 5.000 de lire sterline (6.861 de dolari) pentru a recruta șoferi, pe fondul unei penurii de personal la nivel național, relateaza Bloomberg. Salariul se aplica din prima luna și presupune ca șoferii sa efectueze 140 de…

- Transportatorii romani, afectați de taxe acasa, par tentați de un loc de munca in Marea Britanie. Guvernul de la Londra cauta cu disperare șoferi de camion ca sa rezolve problema cozilor la benzinarii.

- Aventura cunoscutei soliste de muzica populara Niculina Stoican in lumea anteprenoriala a lasat-o pe artista cu datorii de sute de mii de euro. Artistei (50 de ani), ce s-a facut cunoscuta prin melodii ”de pahar”, i-a venit ideea de a face bani din vanzarea apei minerale, astfel incat ”sa iasa” un șpriț…

- Cotatia aluminiului a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani la bursa de la Londra, in continuarea unei tendinte care dureaza de aproape un an, pe masura ce cererea creste iar oferta este supusa la presiuni, in special in China, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- O serie de mari companii, precum Goldman Sachs Group Inc. sau Havas SA, cred ca drumul cel mai scurt pana la inima angajatilor trece prin stomac si incearca sa isi convinga angajatii sa revina la birou prin oferirea de mese gratuite, transmite Bloomberg, arata Agerpres. In cazul bancii Goldman…

- Unul dintre exemplarele foarte rare ale primelor reguli scrise ale fotbalului, stabilite de clubul englez din Sheffield in 1858, a fost vandut marti pentru suma de 56.700 de lire sterline (aproximativ 65.500 euro), in cadrul unei licitatii care a avut loc la Londra, a anuntat casa de licitatii Sotheby's,…