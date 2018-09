Stiri pe aceeasi tema

- Un columbian de 41 de ani a fost depistat de Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj - Napoca ca intenționa sa introduca in Romania aproximativ 7 grame de marijuana, ascunse in bagajul personal.

- Autoritatile bulgare au initiat procedurile pentru construirea unui gard la frontiera cu Romania, in scopul blocarii raspandirii pestei porcine africane, informeaza presa de la Sofia.Procedurile de pregatire a terenurilor pentru construirea gardului pe segmente ale frontierei Bulgariei cu Romania au…

- Un copil in varsta de 10 ani din Iași, a fost ținut in lanțuri de parinți. Reprezentantii Directiei de Protectia Copilului si cei ai politiei locale au demarat o ancheta, in acest caz. Copilul, cu nevoi speciale, a fost descoperit in cartierul Cicoarei.

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Urziceni au depistat un cetațean roman care conducea un autoturism marca Audi A6 in valoare de aproximativ 30.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Spania. Duminica, 15 iulie a.c., in jurul orei 00.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni…

- O intreaga familie din India, formata din 11 membri, a fost gasita fara suflare in propria casa. Cei 11 membri au fost gasiți legați la ochi și la gura. Autoritațile au crezut ca ar fi vorba des...

- Femeia in varsta de 34 de ani din comuna gorjeana Plopsoru a dus cele 12 vaci intr-o zona mai retrasa, cu acces la strada, informeaza Romania TV. Citeste si Tragedie pe munte. Un batran disparut pe munte la cules de ciuperci a fost gasit decedat Apoi, a chemat un barbat din sat, despre…

- Ancheta in cazul Esterei, fetița violata și ucisa in Baia Mare e departe de a se fi incheiat. Investigatorii au conturat portretul criminalului micuței de numai cinci ani. Se pare ca acesta are mai puțin de 50 de kilograme și nu are forța. Asta susțin criminaliștii, dupa ce au analizat leziunile de…

- Un militar din județul Cluj, cautat de politistii constanțeni dupa ce a fost dat disparut, acesta fiind vazut ultima oara duminica, 10 mai, dupa amiaza pe plaja din Corbu, a fost gasit decedat.