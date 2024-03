Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul de trap Gheboasa, pe numele sau real Gabriel Gavris, a fost audiat vineri seara de procurorii DIICOT Dambovița, intr-un dosar de trafic de droguri. Nu se știe momentan in ce calitate a dat declarații cantarețul in varsta de 22 de ani.

- Trapperul Gheboasa este cercetat de procurorii DIICOT Dambovița, in dosar au fost reținute patru persoane, pentru trafic de droguri, IPJ Dambovița a comunicat in aceasta dimineața urmatoarele: patru persoane au fost reținute pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata. …

- Conform unui comunicat oficial emis de DIICOT, investigația vizeaza un dosar in care un minor de 17 ani este inculpat. Acesta este cercetat și acuzat ca luna trecuta a distribuit cantitați de cannabis, inclusiv unor elevi, in apropierea unei școli.”La data de 1 martie a.c., politistii Serviciului de…

- Cantarețul dambovițean Gheboasa are din nou probleme cu legea! Cantarețul, pe numele sau real Gabriel Gavriș, a fost audiat, vineri seara, de DIICOT Dambovița, intr-un dosar de trafic de droguri. Acesta a fost ridicat de polițiști de pe Bulevardul Timișoara, din București, potrivit antena3.ro. Pana…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Satu Mare, au documentat activitatea infracționala a unei persoane cercetata pentru trafic de droguri de risc ... The post OPERAȚIUNE SPECIALA Prins in flangrant delict,…

- Nr. 148 din 2 februarie 2024 CERCETAT PENTRU TRAFIC INTERNATIONAL DE DROGURI DE MARE RISC Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti si politistii de frontiera ai Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Structura…

- Un barbat din Maramureș a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc dupa o suita de activitați de procedura penala pentru probarea infracțiunilor cercetate intr-un dosar penal inițiat in anul 2023. Cercetarile au fost efectuate de…

- Ieri, 29 decembrie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infractionala a trei barbati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de trafic si detinere de droguri de risc…