Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 16 ani, disparuta din localitatea Beregsau Mic, județul Timiș. In data 13 ianuarie, ARADEAN SNEJANA PATRICIA VANESSA ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Beregsau Mic,…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, impreuna cu luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, au pus in executare, azi, doua mandate europene de arestare. Acestea erau emise de autoritațile italiene pe numele unui barbat, de…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii unei fete, in varsta de 13 ani, disparuta din localitatea Sacalaz. In data 10 ianuarie, Irina Mistreanu a plecat de la domiciliul sau din Sacalaz, iar pana in prezent nu a mai revenit. Fata are inalțimea 1.40 m, 40…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii unei fete, in varsta de 13 ani, disparuta din localitatea Sacalaz. In data 10 ianuarie, Irina Mistreanu a plecat de la domiciliul sau din Sacalaz, iar pana in prezent nu a mai revenit. Fata are inalțimea 1.40 m, 40…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud cauta un barbat de 27 de ani care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la depistarea lui sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 02.01.2022, polițiștii Secției…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 14 ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj, județul Timiș. RUSANU GEORGIAN-DANIEL-ADRIAN, ar fi plecat in data de 22 decembrie spre școala de la domiciliul sau de pe strada Ceahlaului din…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 13 ani, disparuta de pe raza localitații Șipet, județul Timiș. In noaptea de 25 spre 26 noiembrie, Roxana Elena Andronache ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau din comuna Tormac,…

- In noaptea de 25 spre 26 noiembrie, Roxana-Elena Andronache a plecat de la domiciliul sau din comuna Tormac, sat Șipet, iar pana in prezent nu a mai revenit. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii fetei, in varsta de 13 ani. Adolescenta are inalțimea 1.60…