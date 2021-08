Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au pus piciorul, luna trecuta, pe o insula extrem de mica, aflata in apropierea coastelor Groenlandei, despre care sustin ca este cea mai nordica zona terestra din lume, aparuta la suprafata in urma schimbarilor survenite la nivelul ghetii, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres…

- Incendiile de vegetatie din Siberia, cea mai rece regiune a Rusiei, au mistuit satul Bias Kiuiol atat de repede, incat locuitorii au fugit din calea flacarilor, lasandu-și in urma casele, bunurile, dar și animalele de companie. Mai mulți voluntari au mers ulterior la fața locului și au reusit sa salveze…

- Vestea ca Benone Sinulescu a fost internat in spital a ajuns și la urechile Irinei Loghin. Celebra interpreta de muzica populara in varsta de 82 de ani a dezvaluit cum a aflat despre starea colegului ei de breasla și a anunțat ca deja se roaga pentru sanatatea lui. „Nu am mai vorbit de vreo doi ani…

- Hackerii suspectați ca sunt în spatele unui atac cibernetic masiv de tip ransomware care a afectat sute de companii din lumea întreaga au cerut 70 de milioane de dolari pentru a returna datele, informeaza luni Reuters. FBI, politia federala americana, a subliniat ''amploarea''…

- Statele Unite spera in relatii mai stabile si profitabile cu Rusia, dar, daca aceasta va continua 'sa atace', Washingtonul va raspunde, a declarat seful diplomatiei americane, Antony Blinken, intr-un interviu aparut marti in cotidianul italian La Repubblica, citat de Reuters.

- Romania este foarte prezenta in relația transatlantica Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : România este foarte prezenta în relația transatlantica, iar Administrația Biden reprezinta sansa setarii unei agende pozitive în aceasta relație, potrivit ministrului…

- Frontierele terestre ale Statelor Unite cu Mexicul si Canada urmeaza sa ramana inchise calatoriilor considerate neesentiale - pana cel putin la 21 iulie -, anunta Departamentul american al Securitasii Interne, relateaza Reuters. Statele Unite anunta aceasta prelungire cu 30 de zile a masurilor…

- O cercetare deschizatoare de drumuri in domeniul reproducerii in spatiu, care a condus la nasterea unor soareci sanatosi cu ajutorul lichidului seminal liofilizat depozitat timp de mai multi ani pe orbita terestra, demonstreaza posibilitatea de procreere dincolo de Pamant, cu implicatii viitoare pentru…