O directoare de la DSP Arad a fost lovită de un alt director Un nou scandal a avut loc in sediul DSP Arad, cand o directoare a fost lovita de un alt director. Directorul care a agresat-o pe femeie este cunoscut pentru alte antecedente violente. Directorul economic de la DSP Arad care a venit cu aparatul de electroșocuri la munca se afla in centrul unui nou scandal. De data aceasta, barbatul a lovit-o pe directoarea i nstituției. Poliția a intervenit la fața locului Conflictul a inceput in cursul zilei, cand directorul economic i-ar fi propus directoarei sa semneze mai multe documente. Refuzul femeii l-a deranjat pe director, care a inceput sa filmeze angajații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal a avut loc la sediul Direcției de Sanatate Publica din Arad. O directoare a fost lovita de un alt director. Nu este pentru prima data cand au loc acte de violența.In cursul zilei de astazi, directorul economic, cel care in trecut a venit la birou cu un aparat cu electroșocuri sau cu un…

- Directorul economic al Direcției de Sanatate Publica (DSP) Arad a lovit-o, marți, pe directoarea instituției, iar Poliția a deschis un dosar penal. Polițiștii au fost sesizați, marți, in jurul orei 12:30, despre un nou scandal la DSP Arad. Din primele cercetari a reieșit ca o femeie, de 49 de ani, ar…

- Lucrurile au escaladat astazi, din nou, la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Arad, un echipaj de poliție fiind solicitat la sediul instituției de catre directoarea... The post VIDEO. Poliția, chemata la sediul DSP Arad de catre directoarea instituției. Motivul? Directorul economic appeared first on…

- Barbatul care a facut scandal intr-un avion Copenhaga – București s-a ales cu 2 ani și 6 luni de inchisoare. La acel moment, barbatul in varsta de 44 de ani s-a urcat in aeronava sub influența alcoolului, provocand un scandal de proporții. Ca forma suplimentara de pedeapsa, Judecatoria Buftea a dispus…

- Un scandal a avut loc aseara pe strada Petru Rareș. Un barbat și fiul sau au fost șicanați in trafic, batuți iar mașina lor a fost lovita de catre angajații unei firme de paza. Deși se știe firma, poliția ii cauta inca pe batauși. „La data de 6 noiembrie a.c., in jurul orei 22.23, polițiștii […] The…

- Primarul Campulung Muscel, Elena Lasconi, a fost pus la zid de propria fiica pentru ca a votat DA la referendumul pentru familie. Fiica Oanei Lasconi, Oana, care traiește la Paris, spune pe Instagram, cu ochii in lacrimi, ca sufera cumplit de cand a citit declarațiile mamei sale despre faptul ca a votat…

- Alarma cu bomba de la Targu Mures a fost falsa. Oamenii legii sosiți la fața locului au gasit doua cutii suspecte la sinagoga din oras. Dispeceratul 112 a fost sesizat imediat si s-au luat primele masuri de securizare a zonei. Dispeceratul 112 a fost sesizat marti, dupa ora 12,00, de existenta a doua…

- CARAȘ-SEVERIN – Poliția județului vorbește despre 15 percheziții derulate, joi, 19 octombrie, de catre polițiștii de la Crima organizata impreuna cu procurori DIICOT, in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor, la banuiți de contrabanda și constituirea unui grup infracțional organizat. De asemenea,…