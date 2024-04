Una dintre cele mai mari organizații ale PSD este in centrul unui scandal de proporții generat de nominalizarea candidaților la funcțiile cheie ale județului, adica la șefia Consiliului Județean și la Primaria Constanța. Liderul PSD Constanța, Felix Stroe, a anunțat ca Horia Constantinescu și medicul Catalin Grasu vor fi candidații partidului la Primaria Constanța și, […] The post Scandal uriaș in PSD Constanța. Felix Stroe e in corzi appeared first on Puterea.ro .