Cea mai mare clinica de fertilizare din Fașia Gaza a fost ținta unui obuz israelian și circa 5.000 de embrioni conservați in recipiente cu azot lichid au fost distruși. In urma exploziei, capacele rezervoarelor au sarit, azotul lichid foarte rece s-a evaporat și temperatura a crescut, ceea ce a provocat distrugerea a peste 4.000 de […]