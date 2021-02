Stiri pe aceeasi tema

- Redresarea Europei in urma recesiunii cauzate de pandemia de coronavirus (Covid-19) a fost usor intarziata, dar ar trebui sa accelereze de la jumatatea acestui an, a declarat duminica presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, transmite Reuters potrivit Agerpres. Pe fondul restrictiilor…

- Majorarea ratelor dobanzilor in zona euro in contextul actual ar avea un impact devastator, a afirmat duminica Isabel Schnabel, membru al Consiliului guvernatorilor Bancii Centrale Europene, adaugand ca avansul temporar al preturilor nu trebuie confundat cu o tendinta, transmite Reuters. In cadrul unui…

- Continua crestere a pietelor bursiere pe plan global ar putea fi rezultatul sporirii sperantelor in redresarea economiei, si nu inseamna neaparat ca preturile sunt umflate excesiv, a afirmat duminica Klaas Knot, membru al Consiliului guvernatorilor Bancii Centrale Europene, intr-un interviu acordat…

- Restricțiile din ianuarie afecteaza deja cea mai mare economie a Europei. Guvernul Germaniei se asteapta la o creștere mai mica decat prognozele inițiale Guvernul Germaniei se asteapta ca cea mai mare economie europeana sa inregistreze o crestere de 3% anul acesta, a anuntat vineri publicatia Der Spiegel,…

- La numai o luna dupa ce a lansat mai multe stimulente pentru a sustine economia zonei euro, Banca Centrala Europeana se afla in fata unei perioade extrem de dificile avand in vedere ca prognozele estimate la finele anului si planul de combatere a pandemiei au fost date peste cap. Noile cazuri…

- Germania se confrunta cu un risc in crestere de atacuri ale militantilor de extrema-dreapta, care neaga existenta pandemiei de coronavirus si riscurile pentru sanatate ale acesteia, a declarat, luni, un oficial de rang inalt din domesiul securitatii, transmite Reuters.

- Redresarea economiei britanice in urma pandemiei de coronavirus (Covid-19) a fost in trimestrul al treilea din 2020 mai rapida decat se estima, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit Reuters si site-ul lse.co.uk.