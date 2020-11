Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean a transmis, in urma cu puțin timp, ca Mintiu Gherlii va intra in CARANTINA. ”Avand in vedere situația epidemiologica generata de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la inregistrarea unei rate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de 10,33 cazuri la 1000 de locuitori…

- Avand in vedere situația epidemiologica generata de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la inregistrarea unei rate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de 10,33 cazuri la 1000 de locuitori in comuna Mintiu Gherlii, precum și evaluarea analizei de risc a comunitații din localitatea Mintiu Gherlii, comuna…

- Avand in vedere situația epidemiologica generata de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la inregistrarea unei rate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de 10,33 cazuri la 1000 de locuitori in comuna Mintiu Gherlii, precum și evaluarea analizei de risc a comunitații din localitatea Mintiu Gherlii, comuna…

- In condițiile creșterii majore din ultima perioada a numarului de internari cu patologie COVID-19, la nivelul județului Cluj, pe baza datelor furnizate de catre Direcția de Sanatate Publica a Județului Cluj, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat astazi Hotararea nr. 49 privind introducerea…

- Elevii Liceului Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" din Sectorul 3 au trecut in scenariul rosu si vor face cursuri in online incepand de miercuri. Trei elevi ai liceului au fost depistati cu COVID-19, iar conducerea liceului a decis ca elevii sa invete in sistem online in urmatoarele 14 zile. Si…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a aprobat aseara cateva modificari de scenarii privind funcționarea unitaților de invațamant din județ, ca urmare a schimbarii situației epidemiologice, la propunerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj și cu avizul Direcției de Sanatate Publica a…

- “Vom avea timpul necesar, totul se va desfașura in afara timpului de lucru de la Ministerul Educației”, a declarat Anisie. Ministrul Educatiei este si profesor la Colegiul Național "Tudor Vianu" din București, anul acesta devenind diriginte pentru elevii de clasa a V-a. Anisie a mai…

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj, impreuna cu Instituția Prefectului Județului Cluj, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgenta Avram Iancu, Cluj și Direcția de Sanatate Publica a Județului Cluj va desfașura, in perioada 1-4 septembrie 2020, o serie de intalniri zonale pentru evaluarea situației…