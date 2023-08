O coaliţie navală condusă de SUA avertizează vasele să stea departe de apele iraniene, pentru a evita să fie capturate Avertismentul arata ca tensiunile raman ridicate in si in jurul stramtorii Hormuz, unde Iranul a confiscat tancuri petroliere la sfarsitul lunii aprilie si inceputul lunii mai, in timp ce Washingtonul si Teheranul finalizeaza un acord pentru eliberarea a cinci cetateni americani retinuti in Iran, iar SUA permite deblocarea unor fonduri iraniene de 6 miliarde de dolari detinute in Coreea de Sud. ”International Maritime Security Construct informeaza marinarii regionali cu privire la masurile de precautie adecvate pentru a minimiza riscul de confiscare, pe baza tensiunilor regionale actuale, pe care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Coalitia navala International Maritime Security Construct, condusa de SUA, a avertizat navele din regiunea Golfului sa evite pe cat posibil apele iraniene pentru a evita o sechestrare, relateaza duminica Reuters, citand fortele navale americane.

