- Mai mult de o cincime dintre speciile migratoare din lume risca sa dispara ca urmare a schimbarilor climatice și a invadarii umane, potrivit primului raport al Națiunilor Unite despre animalele migratoare, publicat luni, conform Reuters. Autorul principal al raportului privind starea speciilor migratoare…

- Economie Ajutor de stat pentru creșterea animalelor / Sprijinul, sub forma de servicii subvenționate februarie 2, 2024 10:28 MADR a postat in transparența decizionala un proiect de hotarare de Guvern privind aprobarea sumei alocate schemei de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor pentru…

- O experta ONU in domeniul drepturilor omului si-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu „disparitia fortata” a opozantului rus Aleksei Navalnii si a cerut regimului de la Moscova sa-l elibereze imediat.

- Bugetul pentru 2024 nu include nicio sursa de finanțare pentru schemele de sprijin pentru consumatorii de energie, a informat joi ACUE amintind ca restantele de plata sunt de peste 3 miliarde lei.

- Olena Zelenska a avertizat ca ucrainenii sunt in "pericol de moarte", fiind lasati sa moara daca tarile occidentale nu isi continua sprijinul financiar.Prima doamna a Ucrainei a vorbit cu jurnalista Laura Kuenssberg de la BBC, la o zi dupa ce senatorii republicani din SUA au blocat un proiect de…

- Un pui de rinocer de Sumatra a venit pe lume intr-un parc national din Indonezia si este cel de-al doilea exemplar din aceasta specie in pericol de extinctie care s-a nascut in rezervatia indoneziana in anul 2023. Parintii puiului sint masculul Harapan si femela Delilah. Nou-nascutul, un mascul, este…