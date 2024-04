Stiri pe aceeasi tema

- Romania arata inca o data ca este tara tuturor posibilitatilor. Un brasovean a reusit performanta de a-si construi o casa pe un bloc. Si pentru ca tabloul sa fie complet, proprietarul are toate actele in regula. Brașoveanul a construit o vila pe un bloc din cartierul Racadau, aflat in sudul orașului…

- Un echipaj format din patru astronauti a amerizat marti dimineata in largul statului american Florida, in Golful Mexic, revenind pe Pamant dupa o misiune de peste sase luni la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), transmite AFP.

- Daca nu vor fi probleme meteorologice, in aceasta noapte un echipaj format din trei americani și un rus va pleca spre Stația Spațiala Internaționala (ISS), in cadrul programului americano-rus . Decolarea rachetei Falcon 9 a companiei SpaceX, care transporta o capsula Dragon, este programata pentru ora…

- In noaptea de 29.02/01.03.2024 mai multor vehicule parcate pe strazi din municipiul Radauți au fost lovite și au suferit distrugeri, cel mai probabil ca urmare a unor acte de tip teribilist și de vandalism. Politistii au atras in nenumarate randuri atentia ca nu tolereaza astfel de comportamente de…

- Oamenii de stiinta japonezi au creat una dintre cele mai neobisnuite nave spatiale din lume – un satelit minuscul care este facut din lemn, relateaza The Guardian. Sonda LignoSat a fost construita din lemn de magnolie, care, in experimentele efectuate pe Statia Spatiala Internationala (ISS), s-a dovedit…

- Doi fani din New York ai Madonnei au dat-o in judecata pe vedeta pop pentru ca si-a inceput concertul cu intarziere. Acestia au sustinut ca „trebuia sa se trezeasca devreme pentru a merge la munca” a doua zi dimineata, potrivit The Guardian, transmite News.ro. Intr-o plangere depusa miercuri la tribunalul…