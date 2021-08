Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de softball Miu Goto va primi o noua medalie, dupa ce cea de aur obtinuta la Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost muscata in timpul unui eveniment de primarul din Nagoya, Takashi Kawamura, informeaza Kyodo News. Saptamana trecuta, Kawamura a devenit tinta criticilor dupa ce la un…

- Atleta italiana Antonella Palmisano a cucerit titlul de campioana olimpica, vineri, in proba de 20 km mars la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza AFP. Sportiva, care nu a reusit sa prinda podiumul la Rio in 2016, s-a impus in finala de la Sapporo, vineri dupa-amiaza, cu timpul de 1 h 29 min…

- Flora Duffy a cucerit prima medalie de aur din istoria Insulelor Bermude la Jocurile Olimpice, dupa ce s-a clasat pe primul loc in concursul feminin de triatlon, disputat marti la Tokyo, in conditii meteorologice foarte dificile, informeaza AFP. Precipitatiile, provocate de sosirea deasupra capitalei…

- Ana Maria Popescu este prima sportiva din echipa Romaniei care reușește sa acceada in ultimul act la Jocurile Olimpice de la Tokyo și se va lupta pentru cea mai prestigioasa medalie din cariera unui sportiv.Pentru a vedea desfașurarea primei finale pentru aurul olimpic al Romaniei in Japonia, o puteți…

- Jucatoarea de tenis de masa Eliza Samara a declarat ca echipa Romaniei isi doreste o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, apreciind ca aceasta poate fi obtinuta. "Avem in minte doar medalia! Se poate sa o castigam! Am ajuns la acea maturitate, suntem o echipa mult mai matura si mai omogena”,…

- Jucatoarea portoricana de tenis Monica Puig, campioana olimpice la Rio in 2016, a anuntat ca nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a fost operata la umar. Monica Puig (27 de ani), care in prezent este pe locul 168 mondial, va lipsi intreg sezonul 2021. Ea nu a mai…

- Jucatoarea spaniola Carolina Marin, campioana olimpica la badminton la Jocurile de la Rio din 2016, nu-si va apara titlul la Tokyo din cauza unei rupturi de ligamente la genunchi, a anuntat, marti, sportiva pe retelele de socializare, potrivit Agerpres. Dupa o serie de examene medicale, "s-a…