Stiri pe aceeasi tema

- Tenismena din Constanta, Simona Halep rateaza meciurile echipei nationale impotriva Ucrainei. Anuntul a fost facut de Federatia Romana de Tenis pe pagina de Facebook. Din primele informatii, absenta sportivei din Constanta ar fi motivata de probleme medicale. "Din motive medicale, Simona Halep nu va…

- Presedinta Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, Camelia Potec, a declarat ca David Popovici isi doreste o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris, iar conducerea FRNPM il sustine cu tot ceea ce poate pentru ca el sa realizeze acest obiectiv.„De luna viitoare, incepem competitiile internationale,…

- Camelia Potec a participat, miercuri, la evenimentul de aniversare a 110 ani de la infiintarea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. Presedintele Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern a declarat ca David Popovici isi doreste o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris. De asemenea, aceasta…

- Simona Halep a plecat in SUA, pentru turneul de la Miami 19 31 martie , primul la care va participa dupa ce a primit din nou drept de joc, in urma deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne TAS .Jucatoarea de tenis din Constanta nu a mai sustinut o partida oficiala din august 2022, a iesit…

- Simona Halep a plecat, luni dimineata, la turneul WTA de la Miami, programat in perioada 17 - 31 martie. Este primul turneu la care ia parte sportiva din Constanța, dupa ce TAS i-a redus suspendarea de patru ani la noua luni, in cazul de dopaj. „Nu stiu ce va fi, am emotii, dar ma bucur ca revin pe…

- Bernadette Szocs (29 de ani), calificata la Jocurile Olimpice din 2024, a vorbit despre prezența la Paris și despre Simona Halep. Bernadette Szocs, numarul unu in clasamenul european, a fost prezenta joi la un eveniment la sediul Comitetului Olimpic Sportiv Roman. Jucatoarea de tenis de masa a vorbit…

- „Imi doresc foarte mult sa fiu la Jocurile Olimpice, dar cred ca sansele sunt minime, pentru ca nu am clasament. Dar, daca pana atunci voi reusi sa castig cateva meciuri o sa am o sansa in plus. Mi-as dori tare mult. Nu am planuit nimic, nu m-am gandit pana acum. Totul este o optiune . O sa fac totul…

- Fostul lider WTA Simon Halep, 32 de ani, ar putea fi prezenta la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice, cea de la Paris, dupa ce TAS i-a redus suspendarea de la 4 ani la 9 luni. Trebuie sa fie intrunite insa unele condiții. Simona Halep a participat la o singura ediție a Jocurilor Olimpice in cariera…