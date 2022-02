Stiri pe aceeasi tema

- Duminica la pranz, un apel la S.N.U.A.U 112 a sesizat despre producerea unei explozii a unui aparat de oxigen la caminul de batrani „Azil Royal” din Timișoara. Pentru gestionarea evenimentului a fost alertat Detasamentul 1 de Pompieri Timișoara iar la fața locului au fost mobilizate doua autospeciale…

- Pompierii de la ISU Timiș au intervenit de urgența duminica, la ora 11:46, in urma apelului primit la 112 care anunța producerea unei explozii a unei butelii portabile de oxigen la caminul de batrani „Azil Royal” din Timișoara. A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara, iar la fața locului…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda, alaturi de cei din cadrul Detașamentului Dej – Punctul de Lucru Mociu, au intervenit in aceasta dimineața la un incendiu care a afectat o casa de locuit din localitatea Frata. ”A fost afectat acoperișul unei bucatarii de vara de aproximativ 15 mp. De asemenea,…

- Doua autoturisme și un autobuz au fost implicate in aceasta dimineața intr-un accident de circulație produs in zona Cluj Arena. ”Pompierii din cadrul Detașamentul 1 de Pompieri Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut in aceasta dimineața, pe Strada Splaiul Independenței din municipiu.…

- Pompierii aradeni au intervenit in aceasta dimineața pentru a stinge un incendiu produs in anexa unei case din Vladimirescu. Din fericire, casa a fost salvata, fiind distrusa anexa. Aproximativ 5 la suta din acoperișul casei a fost de asemenea avariat de foc. „Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit…

- Un barbat in varsta de 60 ani a fost ranit, vineri seara, dupa ce o butelie a explodat in garsoniera sa din orasul Bicaz. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat, sambata, ca in urma exploziei au luat foc mai multe articole de imbracaminte."Ajunsi la locul solicitarii,…

- Pompierii militari din Timișoara au intrat in alerta, in aceasta dimineața, dupa ce un apel la 112 anunța un incendiu de vegetație uscata și gunoaie diverse. A fost alertat Detașamentul 2 Pompieri Timișoara care s-a deplasat la locul intervenției și u descoperit ca un adapost improvizat de aproximativ…

- Pompierii militari din Alba Iulia au intervenit, in cursul acestei dimineți, in jurul orei 11.30, in parcarea din fața magazinului Pepco, de pe Calea Moților, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la compartimentul motor, al unui autoturism. „Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit pentru…