- O angajata a unei companii feroviare din Marea Britanie a murit de COVID-19 luna trecuta dupa ce a fost scuipata de o persoana care pretindea ca era infectata cu noul coronavirus, a anuntat marti sindicatul muncitorilor britanici din acest sector de activitate, informeaza AFP. Belly Mujinga, in varsta…

- Numarul deceselor inregistrate in luna martie 2020 a fost de 22.591, cu 892 decese mai multe decat in luna februarie 2020, iar numarul deceselor copiilor cu varsta sub 1 an, inregistrate in aceeasi perioada, a fost de 83, in scadere cu 19 decese fata de luna februarie 2020, anunta un comunicat al Institutului…

- Un epidemiolog britanic de varf a carui proiecție a mortalitații a generat inasprirea restricțiilor in Marea Britanie a demisionat, marți, din grupul consultativ științific al guvernului, dupa ce a recunoscut ca a incalcat regulile de distanțare sociala pentru a se intalni cu un iubit. Neil Ferguson,…

- Boris Johnson, premierul Regatului Unit, a dezvaluit ca guvernul britanic a facut planuri de urgența pentru moartea sa, intrucat starea lui s-a deteriorat in timp ce lupta cu COVID-19 in spital luna trecuta. Intr-un interviu acordat ziarului The Sun duminica, Johnson a spus ca medicii i-au dat „litri…

- Grupul elvetian Novartis a obtinut acordul Administratiei pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) in vederea efectuarii unui test clinic pentru medicamentul pentru malarie hidroxiclorochina, pentru tratarea bolii COVID-19, provocata de noul coronavirus, transmite Reuters. Marea Britanie și Franța…

- In timp ce starea premierului britanic, Boris Johnson, se imbunatațește in terapia intensiva, incercand sa se refaca dupa infectarea cu SARS-CoV-2, situația pentru mulți alți britanici ramane grava. Regatul Unit a inregistrat, joi, cea mai neagra zi de la inceperea epidemiei, scrie Aljazeera.com. Totalul…

- Pandemia de coronavirus ar putea arunca in saracie o jumatate de miliard de persoane in intreaga lume, a avertizat joi organizatia de caritate Oxfam cu sediul in Marea Britanie, citata de DPA și Agerpres. Organizatia a facut apel la liderii mondiali sa cada de acord asupra unui pachet de salvare economica…

- Marea Britanie nu-si va inlatura probabil restrictiile de izolare inainte de sfarsitul lunii mai, a declarat, sambata, un consilier guvernamental, potrivit caruia trebuie mai intai sa incetineasca ritmul de propagare al epidemiei de coronavirus și sa fie pus la punct un sistem de testare intensa, noteaza…