O blonda intra intr-un supermarket O blonda intra intr-un supermarket si in timp ce facea cumparaturi, vede un obiect stralucitor langa vanzator. – Ce este chestia aia stralcitoare de langa dumneata?– Este un termos.– Si la ce-i bun termosul asta?– Face ca alimentele reci sa fie pastrate reci iar pe cele calde le mentine calde.– Foarte interesant! spune blonda si-si cumpara un termos.A doua zi, la serviciu, o colega si intreaba:– Ce este chestia aia stralcitoare de langa tine?– Este un termos.– Si la ce-i bun termosul asta? – Face ca alimentele reci sa fie pastrate reci iar pe cele calde le mentine calde.– Foarte interesant! Si… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

