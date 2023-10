O ambarcațiune de migranți a eșuat pe o plajă din Israel: NLa bord se aflau doar bagajele O ambarcațiune cu migranți a eșuat duminica pe o plaja din Israel, fara nimeni la bord, ci doar cu ceea ce pare a fi bunuri aparținand unor potențiali migranți, potrivit Reuters. Autoritațile israeliene au declarat ca au gasit barca pneumatica de-a lungul coastei mediteraneene, in apropiere de orașul Netanya, cu nimic altceva decat o gramada dezordonata de obiecte personale, alimente, apa și documente de calatorie, inclusiv trei din Somalia. Poliția a declarat ca cerceteaza apele din apropiere in cautarea unor semne de supraviețuitori și a publicat o fotografie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

