- Israelul anunța ca 22 din cei 129 de ostatici inca deținuți de gruparea islamista palestiniana Hamas in Fașia Gaza sunt decedați și corpurile lor s-ar afla in posesia gruparii, informeaza Rador Radio Romania. Purtatorul de cuvant al guvernului israelian a spus ca aceștia ar fi fost asasinați. Hamas…

- Mai putin de o treime din in spitalele din Gaza mai sunt parțial funcționale, a declarat marti Richard Peeperkorn, reprezentantul OMS pentru Teritoriile Palestiniene. "In doar 66 de zile, sistemul de sanatate a trecut de la 36 de spitale funcționale la 11 spitale parțial funcționale - unul in nord și…

- Mai multi oameni ar putea muri din cauza bolilor decat a bombardamentelor in Fasia Gaza daca sistemul de sanatate de acolo nu este reparat, a avertizat marti o purtatoare de cuvant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. Autoritatile sanitare din Gaza sustin ca peste 15.000 de…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat luni intensificarea atacurilor impotriva Hamas, promițand ca Israelul va duce "razboiul pana la capat". "Aceasta nu este nici o «operațiune», nici o «runda», ci un razboi pana la capat, le-a transmis acesta soldatilor israelieni. De asemenea, ministrul…

- Un atac al Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) a provocat o explozie masiva in tabara de refugiati Jabalia din nordul Fasiei Gaza, provocand numeroase victime, au declarat oficiali din ambele parti, relateaza CNN. Autoritatile controlate de Hamas au acuzat Fortele de Aparare ale Israelului pentru…

- Ajutoarele umanitare asteptate de palestinienii din Fasia Gaza au inceput sa tranziteze prin punctul de trecere Rafah, dinspre Egipt, vecin cu enclava aflata sub asediu de cand Hamas a atacat Israelul, au anuntat presedintii american si egiptean. Ajutorul umanitar trebuie sa intre „in fiecare zi” in…

- Locuitorii din Fașia Gaza se pregatesc, dupa ce Armata israeliana a avertizat cu privire la noi atacuri aeriene ce vizeaza distrugerea pozițiilor Hamas, ca raspuns la atacul de proporții declanșat sambata de gruparea militara militanta, informeaza Rador Radio Romania.Sirenele au rasunat din nou in…