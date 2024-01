Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de aparare ale Israelului au afirmat ca instalațiile principalei agenții de ajutorare a ONU din Gaza au fost folosite in "scopuri teroriste", intr-o declarație facuta sambata pentru CNN, conform Rador Radio Romania.In timpul unei anchete privind atacurile mortale din 7 octombrie 2023 ale…

- Agentia Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni a anuntat, vineri, ca a deschis o ancheta in cazul mai multor angajati suspectati de implicare in atacurile din 7 octombrie din Israel comise de Hamas si a precizat ca a intrerupt colaborarea cu acesti membri ai personalului, relateaza Reuters.…

- Gruparea Hamas a criticat sambata Agenția ONU pentru refugiați palestinieni (UNRWA) pentru ca a concediat angajații suspectați ca au participat la atacul terorist atroce impotriva Israelului din 7 octombrie, susținand ca masura a fost luata din cauza „acuzațiilor sioniste”, relateaza Ynet.news citat…

- Agenția Națiunilor Unite pentru refugiații palestinieni (UNRWA) a anunțat vineri ca a deschis o ancheta in cazul mai multor angajați suspectați de implicare in atacurile comise de Hamas in Israel in 7 octombrie anul trecut, relateaza Reuters."Autoritațile israeliene au furnizat UNRWA informații despre…

- Fortele israeliene isi continua atacurile in orasul Khan Younis si in tabara de refugiati al-Maghazi din centrul Fasiei Gaza, relateaza miercuri agentia DPA. Trupele israeliene au atacat aproximativ 150 de tinte Hamas in ultima zi, au declarat Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) miercuri dimineata.…

- Washingtonul a anunțat o recompensa de pana la 10 milioane de dolari pentru cei care ofera informații ce duc la capturarea principalilor finanțatori ai Hamas.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel:UPDATE 5 ianuarie, ora 03.00: Dezvaluire…

- Luptele din Fașia Gaza au escaladat joi cu unele dintre cele mai intense bombardamente israeliene din timpul razboiului, iar Hamas și-a demonstrat capacitatea de a lansa rachete asupra Tel Avivului, in ciuda discuțiilor din ultimele saptamani pentru un nou armistițiu, relateaza Reuters, potrivit Rador…

- Ministerul de Externe turc a condamnat luni „in cei mai fermi termeni” ceea ce a spus ca este un „atac israelian” asupra Spitalului de Prietenie turco-palestinian, singurul pentru bolnavii de cancer din Gaza. „Nu poate exista nicio justificare pentru un astfel de atac asupra singurului spital de cancer…