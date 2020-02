Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane au creat sambata un lant uman in fata Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, protestand astfel in urma mortii unei femei de 70 de ani, dupa ce a fost tinuta 16 ore la Unitatea de Primiri Urgente. Oamenii au format lantul pe trotuarul de pe Bulevardul Tomis,…

- Pamela Anderson s-a despartit de sotul ei la mai putin de doua saptamani dupa ce cuplul si-a unit destinele. Fostul star din "Baywatch", in prezent in varsta de 52 de ani, se casatorise cu magnatul Jon...

- Pamela Anderson s-a despartit de sotul ei la mai putin de doua saptamani dupa ce cuplul si-a unit destinele, informeaza luni Press Association. Fostul star din "Baywatch", in prezent in varsta de 52 de ani, se casatorise cu magnatul Jon Peters, de 74 de ani, luna trecuta, aceasta fiind al cincilea mariaj…

- Pamela Anderson, in varsta de 52 de ani, s-a desparțit de soțul ei, Jon Peters (74 ani), la doar 12 zile de cand s-au casatorit in secret. Actrița a confirmat desparțirea pentru CNN : „Am fost emoționata de caldura cu care a fost intampinata uniunea mea cu Jon. Am fi foarte recunoscatori pentru susținerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a conferit, luni, decoratii unor supravietuitori romi ai Holocaustului si unor entitati, context in care a afirmat ca pericolul revenirii atitudinilor xenofobe si antisemite este mereu prezent, iar Romania ar trebui sa continue progresele inregistrate in ultimii ani, potrivit…

- Pamela Anderson si mogulul de la Hollywood, Jon Peters, s-au casatorit, luni, in cadrul unei ceremonii private, la Malibu, potrivit The Hollywood Reporter.Pamela Anderson, 52 de ani, cunoscuta pentru aparitia in serialul "Baywatch", iar Jon Peters, producator de film in varsta de 74 de ani,…

- La 30 de ani de cand a devenit unul dintre cele mai cunoscute sex-simboluri ale lumii, Pamela Anderson a imbracat din nou costumul de salvamar care a consacrat-o. Cum arata acum diva din Baywatch?